Prefeitura publicou decreto que suspende atividades presenciais e proíbe circulação de pessoas e veículos

publicado em 17/03/2021

Decreto suspende as atividades presenciais no comércio, nas indústrias e até em serviços considerados essenciais (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Valentim Gentil decretou, nesta quarta-feira (17), o lockdown total no município até dia 28 deste mês. As medidas restritivas integram um decreto publicado numa edição extra do Diário Oficial.O decreto suspende as atividades presenciais no comércio, nas indústrias e até em serviços considerados essenciais, como os supermercados. O documento também proíbe a circulação de pessoas e veículos pelo município durante o período de vigência do lockdown.Leia abaixo um trecho do decreto:DECRETA:Art. 1º Ficam definidas as medidas restritivas emergenciais complementares relacionadas neste Decreto, de caráter excepcional e temporário, visando à contenção da disseminação da Covid-19 no âmbito do Município de Valentim Gentil, SP.Parágrafo único. As medidas emergenciais de que trata o “caput” deste artigo vigorarão no período das 0:00h do dia 20 de março de 2021 até as 23:59h do dia 28 de março de 2021, podendo ser prorrogadas se necessário.Art. 2º O funcionamento, no âmbito do Município de Valentim Gentil, dos serviços e atividades a seguir relacionados obedecerá ao disposto neste artigo, devendo, em todas as situações, ser adotados todos os protocolos sanitários relativos à fase vermelha do Plano São Paulo instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e posteriores alterações, na seguinte conformidade:I - SEM RESTRIÇÃO:a) farmácias;b) serviços de saúde e limpeza pública;c) serviços de saúde particular (humana e animal) somente para urgências, emergências e exames;d) serviços públicos de fiscalização em geral;e) atividades de assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;f) serviços relacionados à geração, transmissão, manutenção e distribuição de energia elétrica, água e esgoto e iluminação pública;g) serviços de hospedagem (alimentação permitida apenas nos quartos, proibida a circulação de hóspedes em áreas comuns do estabelecimento);h) serviços de segurança (pública e privada) e de defesa civil;i) meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora de sons e imagens;j) serviços funerários;k) postos de combustíveis localizados às margens da Rodovia (exceto as respectivas lojas de conveniência, que deverão permanecer fechadas).II – PERMITIDO O FUNCIONAMENTO DAS 05H00 ÀS 20H00 [devendo permanecer sem funcionamento após esse horário]:a) postos de combustíveis;b) serviços de transporte, inclusive entregas de cargas em geral;c) caixas eletrônicos de agências bancárias;d) oficinas (automóveis, motocicletas e bicicletas), borracharias e similares;e) serviços internos em agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, vedado o atendimento ao público;f) serviços postais;g) assistência técnica de produtos elétricos, eletrônicos e internet, vedado o atendimento presencial no interior do estabelecimento;h) produção e fornecimento de produtos e mercadorias para abastecimento dos estabelecimentos de que trata o inciso III deste artigo;i) tabelionato de registro civil.III – PERMITIDA ENTREGA (DELIVERY) 24 HORAS [proibido atendimento ao público no interior do estabelecimento; proibido serviço de retirada (take away); e proibido serviço de retirada sem descer do veículo (drive thru)]:a) supermercados, mercearias, quitandas, açougues, padarias e lojas de conveniência;b) comercialização de água mineral e gás de cozinha;c) casas de ração e pets shops;d) comercialização de produtos agropecuários;e) comercialização de materiais de construção, para o fim de que trata a exceção da alínea “b” do inciso IV deste artigo.IV – SERVIÇOS E ATIVIDADES NÃO PERMITIDOS:a) indústrias;b) obras de construção civil (exceto reparos emergenciais);c) atendimento presencial ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres (permitida a utilização de caixas eletrônicos de agências bancárias nos termos da alínea “c” do inciso II deste artigo);d) atendimento presencial em unidades lotéricas;e) lava rápido;f) bancas de jornais;g) restaurantes, bares, espetinhos, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, trailers de comida e bebida em geral e serviços congêneres;h) comércio em geral, lojas de produtos eletrônicos, lojas de provedor de internet (permitido atendimento externo no caso de suporte técnico) e serviços não essenciais;i) escritórios (contabilidade, advocacia, etc.) e atividades administrativas em geral [que poderão adotar o sistema de teletrabalho (home office)];j) atendimento ao público em repartições públicas, que deverão adotar o sistema de teletrabalho (home office), exceto unidades de saúde, assistência social, almoxarifado e outros setores e serviços relacionados ao funcionamento dos serviços de saúde e enfrentamento da pandemia de Covid-19);k) atividades coletivas e individuais em igrejas, templos e espaços religiosos, permitida a realização de missas e cultos com transmissão online, sem a presença de público espectador;l) academias de esportes;m) salões de beleza, estética, barbearias e cabeleireiros;n) atividades presenciais em parques e demais áreas públicas de lazer e turismo;o) atividades esportivas em geral;p) eventos públicos ou privados, festas familiares e aglomerações;q) feiras livres;r) clubes sociais e estabelecimentos onde são realizados eventos privados (salões de festas, chácaras e similares);s) demais serviços essenciais não especificados neste Decreto.Parágrafo único. Fica dispensado o registro de ponto eletrônico nas repartições públicas de que trata a alínea “j” do inciso IV deste artigo, competindo a cada Secretaria Municipal, Departamento ou Setor da Administração, de acordo com a especificidade da respectiva pasta, estabelecer critérios para atendimento ao público por outro meio que não seja o presencial.Art. 3º No período de abrangência deste decreto, fica proibida a circulação de pessoas e veículos em todas as vias do Município de Valentim Gentil, SP, exceto exclusivamente para a finalidade de:I – aquisição de medicamentos;II – obtenção de atendimento médico ou de saúde para pessoas ou animais;III – atendimento de urgências ou necessidades inadiáveis próprias ou de terceiros;IV – prestação de serviços permitidos por este decreto;V – dirigir-se ou retornar do local de trabalho.§ 1º. Para os fins de que trata este artigo, entende-se como:I – urgências: as situações ou ocorrências imprevistas, que coloquem em risco a saúde ou a segurança de pessoas ou animais; a segurança ou a integridade de patrimônio; ou outros fins que motivem justa causa.II – necessidades inadiáveis, próprias ou de terceiros: as situações e condições previstas ou previsíveis que exijam atividades ou atos cuja não realização coloque em risco a saúde, a segurança ou a subsistência de pessoas ou animais.§ 2º. Em qualquer das situações deverá ser justificada a finalidade da locomoção.