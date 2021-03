Avaliados em mais de R$ 170 mil, os veículos foram adquiridos pelas administrações anteriores e serviam para viagens de prefeitos e secretários, segundo informou o Executivo

publicado em 24/03/2021

Carros que serão leiloados estão expostas na entrada de Andradina (Foto: Divulgação/Prefeitura de Andradina)

O prefeito de Andradina (SP), Mário Celso Lopes (PSDB), afirmou na terça-feira (23) que vai leiloar três carros de luxo que pertencem à administração municipal para investir o dinheiro no combate à Covid-19.Avaliados em mais de R$ 170 mil, os veículos foram adquiridos pelas administrações anteriores e serviam para viagens de prefeitos e secretários, segundo informou o Executivo.“Vamos investir o dinheiro no combate ao coronavírus. Estamos de olho na situação emergencial e estamos trazendo recursos para o combate ao coronavírus”, disse o prefeito Mário Celso Lopes.Os carros ficarão expostos no Jardim dos Obeliscos, localizado na entrada de Andradina. O local foi escolhido para atrair possíveis compradores, enquanto o processo de licitação para a venda dos carros fica pronto.Segundo o último boletim epidemiológico divulgado na segunda-feira (22), Andradina acumulava 3.689 moradores infectados pela Covid-19.Deste total, 3.493 estavam recuperados e 123 não resistiram às complicações provocadas pela doença.Ainda de acordo último boletim epidemiológico, nove pacientes estavam internados e enfermaria e nove em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).*G1.com