O acidente ocorre na manhã desta quinta-feira (4)

publicado em 04/03/2021

(Foto: Região Noroeste)

Um motorista de apenas 26 anos morreu após capotar o veiculo que dirigia, na rodovia Antônio Faria em Fernandópolis. O fato aconteceu nesta quinta-feira (4), às 9h30.Segundo informações apuradas, o motorista, que não teve o nome divulgado é natural de Barra Bonita, na região de Bauru (SP) e teria perdido o controle da van, da empresa Risso Transporte, que seguia no sentido Fernandópolis a Macedônia.O veiculo saiu da pista e capotou além do acostamento, matando o condutor e deixando o ajudando ferido, que foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Unidade do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local.*Com informações Região Noroeste