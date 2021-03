A equipe chegou no local por meio de denúncia anônima

publicado em 18/03/2021

Pouco mais de uma hora após começar a valer o lockdown implantado pelo município para conter a alta disseminação do coronavírus entre a população, a Guarda Municipal precisou atuar para encerrar uma confraternização que reuniu aproximadamente 25 pessoas em uma chácara do bairro Vista Alegre.A equipe chegou no local por meio de denúncia anônima.Com a aproximação das primeiras viaturas, alguns participantes conseguiram fugir. No entanto, 14 pessoas foram qualificadas no boletim de ocorrência e poderão ser multadas em R$ 1,2 mil pela Vigilância Sanitária.O proprietário da chácara, um autônomo de 24 anos, ainda responderá criminalmente por infração de medida sanitária preventiva.O flagrante aconteceu à 1h45. Foi apurado que os participantes consumiam bebida alcoólica e ouviam música em volume inadequado para o horário.Como alternativa para conter o número de internações nos hospitais e UPAS, a Prefeitura de Rio Preto implantou as medidas mais rigorosas de restrição desde o início da pandemia. Da meia noite desta quarta-feira até o final do próximo domingo, pessoas que não trabalham em setores considerados essenciais estão proibidas de sair de casa, a não ser em casos de emergência médica.**CBN Rio Preto