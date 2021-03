Prefeito Luis Henrique Moreira (PSDB) disse, em vídeo, que sua equipe está editando um decreto com medidas mais restritivas

publicado em 29/03/2021

No vídeo, o prefeito disse que o município registrou mais quatro mortes por Covid no final de semana (Imagem: Reprodução/Redes sociais)

Mais um comunicado oficial foi divulgado no domingo (28) pelo prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira (PSDB). No vídeo divulgado nas redes sociais o prefeito trouxe a informação de que entre sexta-feira (26) e domingo foram mais quatro óbitos em Jales por complicações da Covid-19."Nos últimos dias elevamos o tom em forma de aviso!", disse LH que também reforçou que a prefeitura intensificou a divulgação das informações referente a pandemia em carros de som circulando pela cidade e através de pedidos nas redes sociais."Por não ter mais como acolher pacientes na UPA e na Santa Casa e em respeito as 147 famílias que estão de luto e para não incluir mais nomes nesta lista estamos editando um decreto e vamos restringir ainda mais as regras de terça-feira a domingo, inclusive bancos, lotérica e supermercados!", disse.*Com informações do Foco News