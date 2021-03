Saiba quais tipos de estabelecimentos poderão funcionar e em quais condições; restrição começa às 0h do sábado e deve durar por 14 dias

publicado em 04/03/2021

Justificativa do governo estadual para regressão à fase vermelha é que estamos passando pelo pior momento da pandemia (Imagem: Governo do Estado de São Paulo)

O Governo de São Paulo anunciou no início da tarde de quarta-feira (3) que todo o estado vai entrar na fase vermelha do Plano SP de flexibilização a partir da 0h de sábado, dia 06. Também foi ampliado o período de restrição de circulação, que agora será das 20h às 5h.A justificativa é de que estamos passando pelo pior momento desde o início da pandemia. São mais de 17 mil pacientes internados, sendo 7.668 em UTIs de hospitais espalhados por São Paulo, o que representa mais de 75% de ocupação.Na terça-feira (2), o estado também registrou o maior número de mortes em 24h: 468. Ao todo, mais de 60 mil pessoas já morreram em SP vítimas da Covid-19 e os que já foram infectados passam de dois milhões.De acordo com o Governo de SP, os comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e pedidos por telefone ou internet. Sendo assim, o comércio de Jales pode atender nos próximos 14 dias, com restrições.A Prefeitura da cidade informou que vai suspender todas as aulas das instituições de ensino públicas e privadas do município durante a fase vermelha.A venda de bebidas alcoólicas será proibida a partir das 20h até as 6h, em qualquer tipo de estabelecimento, inclusive nos sistemas delivery e drive-thru.Academias, salões de beleza, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios e parques deverão ficar totalmente fechados ao público.Podem funcionar normalmente os serviços essenciais como indústrias, bancos, lotéricas, serviços de saúde e de segurança públicos e privados, lojas de materiais para construção, construção civil, farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, feiras livres, bancas de jornal, meios de comunicação em geral, postos de combustíveis, lavanderias, hotelaria, transporte público ou por aplicativo, transportadoras, locadoras de veículos, clínicas veterinárias e pet shops, oficinas mecânicas, táxis, igrejas e templos religiosos (com 30% da capacidade), entre outros.Já para os bares, lanchonetes e restaurantes são permitidos os serviços de entrega por delivery e drive-thru.Nesta semana, Jales superou a marca dos quatro mil infectados pelo coronavírus. No boletim epidemiológico desta quarta, a cidade já tinha 4.047 pessoas que tinham testado positivo desde o início da pandemia e 119 pessoas morreram. Nove moradores da cidade seguem internados em Jales ou em hospitais da região com suspeita ou confirmação da doença.Na Santa Casa da cidade, nesta quarta, 81% dos leitos de UTI e 80% dos leitos de enfermaria estavam ocupados. Isso significa que o hospital tem apenas duas vagas em UTI e quatro em enfermaria.A Prefeitura informou que a fiscalização em Jales será intensificada e realizada pela Polícia Militar, através das equipes de rotina e das que fazem parte da Atividade Delegada, além dos fiscais da Vigilância Sanitária do município e do estado.A ACIJ (Associação Comercial e Industrial de Jales) entende que estamos em um momento extremamente delicado por causa do agravamento de casos da Covid-19, mas segue se posicionando contra as medidas tomadas pelo Governo de São Paulo por defender que o comércio não é o responsável pelo aumento dos casos.No entanto, recomendamos que todos os estabelecimentos e empresas, bem como os cidadãos jalesenses, respeitem o momento que estamos passando e sigam as regras impostas pelo Plano SP. Esperamos que esse período de restrição não dure muito tempo e que a situação seja amenizada para que, em breve, possamos retomar o crescimento da nossa economia.