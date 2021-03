Quem tiver interesse em contribuir, pode realizar uma transferência para a conta da instituição

publicado em 22/03/2021

(Foto: Governo do Estado de SP)

Por meio de uma publicação no Facebook, Hospital de Base de Rio Preto está pedindo ajuda financeira da população para aumentar o número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI's').Na postagem, que é uma campanha do setor de Captação de Recursos do hospital, o complexo também pede o apoio dos seguidores para comprar respiradores, oxigênio e material hospitalar. Quem tiver interesse em contribuir, pode realizar uma transferência para a conta da instituição (Santander - Agência 0037 - Conta Corrente 13005826-5 - CNPJ 60.003.761/0001-29 - Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto).Outra opção para os interessados é realizar um "PIX do Bem", enviando o valor para a chave/e-mail [email protected] Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99622.6614.Na última segunda-feira (15), a chefe do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Base de Rio Preto, a médica Suzana Lobo, disse que com a alta ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), todos os hospitais precisam controlar o uso de insumos para não faltar. "Contingência a gente vivia antes, o momento é de crise, no Brasil todo. Falta leito e, ao abrir mais leitos, acontece isso", explicou a profissional.