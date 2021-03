De acordo com o Ministério Público, os cargos, ao contrário do que determina a Constituição, não possuem característica de chefia, direção ou assessoramento

publicado em 29/03/2021

Entre as funções atingidas estão chefes de seção, atenção à saúde, convênios estaduais e atendimento ao cidadão (Imagem: A Cidade)

A Prefeitura de Fernandópolis e o chefe do Executivo do município deverão exonerar ocupantes de 164 cargos comissionados irregulares.Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), os cargos, ao contrário do que determina a Constituição, não possuem característica de chefia, direção ou assessoramento. Dentre as funções atingidas pela decisão estão chefes de seção, chefes de atenção à saúde, chefe de seção de convênios estaduais e chefe de atendimento ao cidadão.Ainda de acordo com o MP, por serem inconstitucionais, os cargos não poderão voltar a ser preenchidos e os servidores deverão retornar ao posto para o qual foram aprovados em concurso.O Judiciário determinou, ainda, que o Poder Executivo de Fernandópolis realize um concurso público para nomeação dos cargos técnicos e efetivos correspondentes às funções comissionadas citadas na petição, em quantidade proporcional e razoável.Ainda de acordo com a sentença, o MP informou que a prefeitura deve limitar a apenas um o número de titulares nas Secretarias do Meio Ambiente, Cidadania e Planejamento, que contavam com dupla nomeação.*Com informações do G1