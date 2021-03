As medidas adicionais ao Plano SP entram em vigor a partir da meia noite de sexta para sábado, e fica proibida toda e qualquer atividade comercial que não seja considerada essencial

publicado em 04/03/2021

As medidas foram anunciadas pelo prefeito André Pessuto na noite desta quarta-feira, 3, durante uma live. Participaram da transmissão o Secretário municipal de Saúde, Ivan Veronesi e o médico Fernando Bertucci.As medidas adicionais ao Plano SP entram em vigor a partir da meia noite de sexta para sábado, e fica proibida toda e qualquer atividade comercial que não seja considerada essencial, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis, com fechamento durante a semana às 18 horas e fechamento nos finais de semana (sábado e domingo). Também fica proibida a circulação de pessoas das 20h as 5h. As mesmas restrições valerão durante todo o final de semana. Só Farmácia s e postos de combustíveis poderão funcionar aos sábados e domingos.Segundo o prefeito, haverá fiscalização rígida para coibir a circulação de pessoas e o descumprimento das normas por parte das empresas. Restaurantes e similares só poderão atender via delivery, ficando proibido, inclusive, a retirada do pedido no balcão. Comércio e shopping também poderão apenas atender pelo sistema delivery.As aulas presenciais serão suspensas durante 15 dias tanto da rede municipal, como a estadual e particular. Cultos religiosos também foram suspensos.As medidas foram tomadas a partir da superlotação das UTIs - Unidades de Terapia Intensiva - dos hospitais da região e do aumento exponencial de novas infecções e internações por Covid-19. O decreto com as medidas será publicado nesta quinta feira.**Cidadão.Net