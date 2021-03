Equipes aplicaram 28 autuações, sendo três em festas e outras em comércios em funcionamento fora do horário permitido pelo Toque de Restrição

publicado em 08/03/2021

Segundo a prefeitura, equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Vara da Infância e Juventude aplicaram 28 autuações (Fotos: Divulgação/GCM de Rio Preto)

Para evitar aglomerações, festas e o funcionamento irregular de estabelecimentos comerciais, fiscalizações e bloqueios foram realizados em São José do Rio Preto no fim de semana.Segundo a prefeitura, equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Vara da Infância e Juventude aplicaram 28 autuações, sendo três festas e outras em comércios em funcionamento fora do horário permitido pelo Toque de Restrição.Na madrugada de sábado (6), a equipe da GCM flagrou uma festa clandestina em uma chácara no bairro San Fernando Valley, em Rio Preto.Ao avistarem as viaturas se aproximando da chácara, cerca de 200 participantes entraram em carros e começaram a fugir.Ainda segundo a corporação, os organizadores da festa não foram encontrados. Porém, uma convidada foi qualificada como testemunha.Todas as informações colhidas e fotos feitas pelos guardas serão encaminhados às autoridades competentes para a aplicação das medidas cabíveis.Quem alugou a chácara e os organizadores responderão por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.*Com informações do G1