Danilo Rodrigues Diniz Silverio estava preso em uma cela com outros 18 detentos quando começou a passar mal, sentir falta de ar e ter palpitações

publicado em 29/03/2021

Um detento de 30 anos morreu na noite de sábado (27) no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, Danilo Rodrigues Diniz Silverio estava preso em uma cela com outros 18 detentos quando começou a passar mal, sentir falta de ar e ter palpitações.Danilo foi encaminhado à enfermaria da unidade prisional, onde recebeu os primeiros socorros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, quando os médicos socorristas chegaram, já constataram que ele estava morto.O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Preto. Segundo o registro policial, há suspeita de que a morte tenha sido ocasionada pela Covid-19. O médico do Samu colheu material para o teste, mas, até o registro da ocorrência, não havia confirmação da doença. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita.??A reportagem procurou a SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) para saber quais protocolos serão adotados com os demais detentos após este fato e ainda aguarda resposta.*Com informações do Diário da Região