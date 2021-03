Criança foi internada dia 10 de março com sintomas da doença, chegou a ser tratada na UTI Pediátrica, mas não resistiu

publicado em 24/03/2021

A Santa Casa de Araçatuba confirmou que uma menina de 10 anos morreu após ser infectada pela covid-19 nesta terça-feira (23). O óbito foi registrado à 1h53.De acordo com boletim diário divulgado pelo hospital, a menina foi internada dia 10 de março com sintomas da doença, chegou a ser tratada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Pediátrica, mas não resistiu às complicações do vírus.Além das crianças, outras duas pessoas, de 40 e 42 anos, também foram a óbito, chegando a 401 mortes de pessoas da cidade com a doença desde o começo da pandemia, em março do ano passado.Em 24 horas, Araçatuba confirmou mais 209 casos de covid-19 e 214 tiveram resultado negativo. Até hoje à tarde, 1.024 pessoas aguardavam o resultado e 3.273 estavam sendo monitoradas por apresentarem sintomas ou feito contato com casos sintomáticos.Ainda de acordo com as atualizações divulgadas, sete pacientes que estavam em tratamento hospitalar receberam alta, liberando leitos para futuros pacientes que precisem das unidades. Agora, 149 pessoas de Araçatuba estão internadas nos hospitais da cidade com sintomas de covid-19, sendo 63 em UTIs.**Com SBT Interior