Iniciativa surgiu para dar suporte ao poder público, que está enfrentando dificuldades para conseguir o recipiente

publicado em 26/03/2021

Quem puder contribuir deve entrar em contato através do e-mail contato@lidenoroestepaulista.com.br (Foto: Divulgação)

O Lide Noroeste Paulista deu início a uma campanha para arrecadar cilindros de oxigênio em benefício aos hospitais municipais da região. A iniciativa surgiu para dar suporte ao poder público, que está enfrentando dificuldades para conseguir o recipiente para armazenamento e distribuição do oxigênio medicinal.O Governo do Estado afirma que há produto suficiente para atender a demanda dos hospitais, mas não encontra o recipiente adequado para armazenamento de oxigênio.Empresários de todo Noroeste Paulista podem emprestar ou doar os cilindros. Os recipientes serão enviados para as indústrias para serem carregados e destinados para hospitais da região que atendem pacientes com Covid-19.“Com o apoio de todos podemos contribuir com os hospitais e amenizar as dificuldades enfrentadas em nossa região”, explica Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Noroeste Paulista. “Neste momento difícil precisamos ampliar as parcerias público-privadas e agir com empatia. Isso nos fortalece para os desafios da vida.”Quem puder contribuir deve entrar em contato através do e-mail contato@lidenoroestepaulista.com.brFundado no Brasil, em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 40 frentes de atuação. Presidido por Marcos Scaldelai com apoio do vice-presidente Fabricio Vaccari, o LIDE Noroeste Paulista é formado por 118 empresas filiadas no Noroeste Paulista que, juntas, faturam mais de R$30 bilhões ao ano. Além de 105 jovens empreendedores filiados ao LIDE Futuro Noroeste Paulista e 52 mulheres em posição de liderança no LIDE Mulher Noroeste Paulista.