Autarquia iniciou os reparos na semana passada; prefeito determinou prioridade na execução dos serviços

publicado em 16/02/2021

Previsão é que os trabalhos sejam concluídos até esta quarta-feira (17) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental está executando o conserto do emissário de esgoto próximo ao trevo de Parisi, no Córrego Marinheirinho, que estava rompido desde o final do ano passado. O prefeito Jorge Seba (PSDB) fez uma vistoria nas obras nesta terça-feira (16), acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter (MDB), do superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, do superintendente-adjunto, Aldo Takao Okoti, e do vereador Jura (PSB).De acordo com o prefeito, essa é uma situação que se arrasta desde o final do ano passado, mas não houve providências na administração anterior. “Assumimos em 1º de janeiro e já determinei à Saev que tomasse as medidas necessárias para o conserto e conseguimos dar início à essa obra na semana passada”, explicou.A Saev Ambiental contratou mão-de-obra especializada e adquiriu os materiais. Segundo o superintendente da autarquia, o serviço deve ser concluído na primeira semana de março. “Com a agilidade determinada pelo prefeito, tomamos todas as providências e os trabalhos estão em ritmo acelerado para sanar esse problema”, disse.O emissário de esgoto rompido estava despejando dejetos no Córrego Marinheirinho. Estão sendo investidos cerca R$ 250 mil.O prefeito também esteve em no distrito de Simonsen para acompanhar os reparos na rede de esgoto. De acordo com Casali, a Saev Ambiental foi comunicada na segunda-feira (15) do entupimento da rede na região da Coahn e no mesmo dia deu início de início à manutenção. Até quarta-feira (17), os trabalhos serão concluídos.