Decreto é válido até dia 28 de fevereiro e reforça que os estabelecimentos devem seguir medidas de prevenção à Covid-19

publicado em 16/02/2021

Estabelecimentos comerciais devem evitar aglomerações, oferecer álcool em gel e exigir o uso de máscaras (Imagem: Prefeitura de Jales)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Jales decretou, na segunda-feira (15), que bares, restaurantes e afins poderão permanecer abertos até as 22h, podendo também comercializar bebidas alcoólicas até esse horário. Decisão veio após uma reunião realizada entre a Administração e representantes do setor.O comunicado da Prefeitura sobre o decreto também reforça que os estabelecimentos comerciais devem obedecer e seguir todas as medidas de prevenção à Covid-19. Entre essas medidas estavam evitar aglomerações, oferecer álcool em gel e exigir o uso de máscaras.Esse decreto é válido até o dia 28 de fevereiro, de acordo com o comunicado.