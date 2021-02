Medida foi autorizada porque o Departamento Regional (DRS) de Barretos, que abrange Olímpia, Altair, Cajobi, Guaraci e Severínia (SP), avançou à fase laranja do plano São Paulo

publicado em 06/02/2021

Parque Aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, é considerado um dos maiores da América Latina (Foto: Divulgação)

Os parques aquáticos de Olímpia (SP) informaram que abrirão novamente a partir de segunda-feira (8). O Thermas dos Laranjais e o Hot Beach estão entre os 10 mais visitados da América Latina. Ambos recebiam milhares de turistas anualmente.A reabertura foi autorizada porque o Departamento Regional (DRS) de Barretos, que abrange Olímpia, Altair, Cajobi, Guaraci e Severínia (SP), avançou à fase laranja do plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas.Além disso, o prefeito de Olímpia, Fernando Cunha (PSD), publicou na tarde de sexta-feira (6) um novo decreto em concordância com as medidas recomentadas pelo governo estadual.De acordo com a publicação, os estabelecimentos e atividades autorizados pela referida fase podem operar com 40% da capacidade e por, no máximo, 10 horas diárias, respeitando as regras de prevenção.O Hot Beach e o Thermas dos Laranjais funcionarão diariamente, das 9h às 17h. Os ingressos devem ser comprados pelo site. Todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus serão respeitadas.O que funciona na Fase LaranjaTodos os setores de comércio e serviços passam a ser permitidos. A exceção é o atendimento presencial em bares, que continua proibidoCapacidade de ocupação: antes era de 20% e vai para 40% em todos os setoresFuncionamento máximo: ampliado de 4 para 8 horas por diaHorário de fechamento: atendimento presencial só poderá ser das 6h às 20hParques estaduais, salões de beleza e academias: poderão abrir*G1.com