Final no interior paulista será transmitida ao vivo pela TV Brasil

publicado em 06/02/2021

A Série D do Campeonato Brasileiro terá um campeão inédito neste sábado (6). A partir das 16h (horário de Brasília), Mirassol-SP e Floresta-CE medem forças na decisão da competição nacional, com transmissão ao vivo dadireto do estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).Os paulistas entram em campo com a vantagem do empate, pois venceram o jogo de ida há uma semana, no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, em Fortaleza, por 1 a 0, com gol do atacante Netto. Os cearenses têm de ganhar por ao menos dois gols de diferença para ficarem com o título no tempo normal. Em caso de vitória do Floresta por um gol de saldo durante os 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.

As duas torcidas têm motivos para acreditar no título. Por um lado, o Mirassol tem aproveitamento quase perfeito jogando em casa: são dez vitórias e um empate em 11 partidas. No Maião, o Leão da Alta Araraquarense fez mais de 70% dos gols que assinalou na Série D. Os paulistas têm o ataque mais positivo do torneio (48 gols).

O Floresta, por sua vez, alcançou três das quatro classificações no mata-mata da Série D fazendo o jogo decisivo longe de Fortaleza. Foi assim na segunda fase contra o Itabaiana-SE, nas quartas de final diante do América-RN - no confronto em que garantiu o acesso à Série C - e na semifinal, em duelo contra o Novorizontino-SP.

Se levantar a taça, o Mirassol se torna o segundo time paulista a vencer a Série D, repetindo o Botafogo-SP, campeão em 2015 contra o River-PI. O feito igualaria São Paulo a Ceará e Minas Gerais, estados com mais títulos da divisão (dois cada). O Floresta pode isolar os cearenses na estatística com um terceiro troféu, igualando-se a Guarany de Sobral (2010) e ao Ferroviário (2018).



*Agência Brasil