O pedestre foi atingido pelo veículo enquanto tentava atravessar uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha

publicado em 10/02/2021

O corpo do pedestre foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis (Foto: Ilustrativa/Região Noroeste)

Um homem de 50 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta, em Fernandópolis (SP), na manhã desta terça-feira (9).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o pedestre foi atingido pelo veículo enquanto tentava atravessar uma alça de acesso da Rodovia Euclides da Cunha.A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa de Fernandópolis, e identificada como Nilson, conhecido Lica ou Mulekote. Que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.Ainda segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motociclista de 21 anos foi submetido ao bafômetro. O teste não apontou o consumo de bebidas alcoólicas. Ele sofreu apenas ferimentos leves.O corpo do pedestre foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis. A Perícia Técnica da Polícia Civil realizou exames no local do atropelamento. O acidente será investigado.*Com informações G1.com