publicado em 24/02/2021

Nesta semana, o estado atingiu seu maior número de internações em UTI desde o início da pandemia (Foto: Governo do Estado de SP)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO governo de São Paulo planeja colocar todas as cidades do estado em lockdown, também conhecido como toque de recolher, entre as 22h e 5h. A ideia foi defendida nesta terça-feira (23), em reunião com o Centro de Contingência da Covid-19.A decisão final vai ser tomada hoje e o governador João Doria (PSDB) vai anunciar as novas medidas de restrição.O objetivo é frear o avanço da pandemia do coronavírus nos municípios. Nesta semana, o estado atingiu seu maior número de internações em UTI desde o início da pandemia.Até o fechamento desta edição, não havia detalhes sobre como seria a fiscalização, mas a intenção é orientar as pessoas a permanecerem em casa neste período. Bares, restaurantes e comércio ficariam fechados.Em Araraquara, 98% dos leitos de UTI estavam ocupados até ontem. O município decretou o lockdown para tentar reduzir a transmissão do vírus e o colapso no sistema de saúde.Apesar disso, o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, defende que as escolas continuem abertas mesmo durante os períodos mais críticos da pandemia. Ele sofrido pressão de sindicatos dos professores.Um decreto estadual, publicado em dezembro, permite que as aulas presenciais continuem mesmo na fase vermelha, que é a mais restritiva do Plano São Paulo.