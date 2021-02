O fernandopolense Ruan Soler Bortoloto, de 18 anos é Streamer/Pro Player de FreeFire com mais de 77 mil seguidores nas redes sociais

publicado em 18/02/2021

Na era dos jogos online, se destacar na multidão composta por jogadores amadores, em ascensão, e profissionais é um desafio tão grande quanto vencer as próprias competições. E para quem pensa que se trata apenas de lazer, já pode ir desfazendo essa impressão porque, na realidade, a rotina de treinos é puxada, diária e contínua. É um hobby que virou profissão.O fernandopolense Ruan Soler Bortoloto, de 18 anos é Streamer/Pro Player de FreeFire com mais de 77 mil seguidores nas redes sociais. Ele conta que começou jogando com os amigos para se divertir no final de 2018. Na época tinha apenas 16 anos.“Eu sempre optei por jogos de FPS. Quando recebi convites para participar de campeonatos gamers, os horários de treinamento e competições eram os mesmos. Na época com um desgaste no joelho tive que parar o basquete, isso me fez tomar a decisão de profissionalizar no Free Fire”, conta Ruan.Além de Free Fire, Ruan conta que também joga outros games como Valorant e GTA Roleplay. Mas para manter o bom desempenho nas competições, ele mantém uma rotina rigorosa de treinos diários.“Os treinos são de segunda a sexta-feira. Os campeonatos são de domingo a domingo na maioria das vezes, de três a quatro por dia. Fora isso faço live na plataforma da Bigo (Corinthians) no mínimo 6 horas diárias. Entre todos os compromissos chego a trabalhar de 12 a 14 horas por dia”, relata.Hoje, credenciado na plataforma da Bigo que leva a marca do Corinthians, Ruan conta que essa relação ocorreu por meio de sua agenciadora com a qual, o representante da plataforma entrou em contato com o time dele para entrar na organização. Como no momento Ruan está sem patrocínio, ele conta que recebe um valor pelas lives que faz e dos campeonatos que participa e ganha. Quanto ao valor arrecadado nas lives, o Streamer Pro Player explica que que o valor depende da quantidade de seguidores.O time de Ruan é composto por cinco jogadores que participam de campeonatos pequenos e também de nível técnico elevado como a Copa Nobru, NFA, GrandSlam, Copa Talents.Nas suas redes sociais, ele compartilha vídeos e fotos ligados à sua profissão e divulga os atletas que estão iniciando também.Sempre focado e disciplinado, Ruan busca por resultados ainda mais expressivos nos cenários nacional e internacional dos jogos virtuais. Para tanto, sabe que precisa manter o foco e cumprir rigorosamente o cronograma de treinos e competições. E para quem pretende trilhar um caminho parecido com o dele, deixa um conselho aos aspirantes:“Tem que treinar muito, ter disciplina, esquecer a vida social, ter apoio dos pais. O investimento é bem alto, mas vale a pena. Se for seu sonho, corra atrás. Espero chegar longe e levar o nome de Fernandópolis”, conclui o fernandopolense Ruan Soler Bortoloto, Streamer/Pro Player de FreeFire.*Cidadão.Net