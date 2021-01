Números foram apresentados pelo governador João Doria nesta sexta-feira (29)

publicado em 30/01/2021

(Foto: Governo do Estado de SP)

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira, 29, que as regiões de Presidente Prudente e Sorocaba passam da fase vermelha para a laranja do Plano São Paulo a partir da próxima segunda, 1º. A região de São José do Rio Preto continua na fase laranja.A reclassificação também determinou o recuo da região de Ribeirão Preto para a etapa vermelha, com restrição total a comércios e serviços não essenciais.Com as regras anunciadas há uma semana, todos as 645 cidades de São Paulo ficam na fase vermelha em dias úteis, das 20h às 6h, e em período integral aos finais de semana e feriados estaduais ou nacionais.Nos municípios abrangidos pelos DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de Barretos, Bauru, Franca, Marília, Ribeirão Preto e Taubaté, as restrições da fase vermelha valem durante todos os dias. Todas as seis regiões estão com ocupação hospitalar de pacientes graves com COVID-19 acima de 75%As medidas vão vigorar até o dia 7 de fevereiro. Até lá, nenhuma região poderá avançar às fases amarela e verde, as mais flexíveis em relação ao atendimento presencial.A fase vermelha, a qual Fernandópolis e todo o estado estarão submetidos neste final de semana, só permite funcionamento normal de serviços como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Já comércios e serviços não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.O DRS de Rio Preto tem, segundo os dados apresentados nesta sexta-feira, 29, 11,1 novos óbitos por 100 mil habitantes, a pior taxa do estado neste índice. A região também tem a segunda pior quantidade de novas internações por 100 mil habitantes, com 70,1. Os casos por 100 mil habitantes são 482,7.A região permaneceu na fase laranja devido à ocupação de leitos de UTI estar abaixo dos 70%, com 69,2% de vagas preenchidas.