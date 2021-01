Animal foi encontrado 'escondido' numa moita; ele foi levado ao Centro de Conversação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira

publicado em 29/01/2021

Animal recebeu cuidados veterinários e deve ser devolvido à natureza (Foto: Divulgação/Prefeitura de Castilho)

Um filhote de onça-parda foi resgatado em um sítio em Castilho. De acordo com a Polícia Ambiental, a dona da propriedade rural acionou a corporação depois de ver o animal entrando no quintal do imóvel.O filhote de onça-parda foi capturado e encaminhado para o Centro de Conservação da Fauna Silvestre de Ilha Solteira.Ainda segundo a Polícia Ambiental, o animal recebeu cuidados veterinários e passou por avaliação. Ele deve ser devolvido à natureza.