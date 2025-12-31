Caminhões colidem na rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga (Foto: A Cidade)
Da redação
Uma batida entre dois caminhões na SP-320, a rodovia Euclides da Cunha, em frente ao Brisas Motel, entre Votuporanga e o trevo de Valentim Gentil, deixou o trânsito lento tarde desta quarta-feira (7).
O acidente aconteceu por volta das 14h20. A Polícia Militar e o DER estiveram no local para administrar o trânsito e ouvir os depoimentos.
De acordo com o casal dono do caminhão de paisagismo, e que acompanhava em um carro separado, o caminhão baú, que havia entrado na via há menos de 200 metros, freou na frente do caminhão de paisagismo, causando o impacto que danificou principalmente o veículo de trás. Não houve vítimas nem feridos no ocorrido.