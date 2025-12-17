Crime, conforme a polícia, foi cometido por meio de ardil, e investigações seguem para apurar possíveis outros casos na região

publicado em 23/12/2025

Ação rápida da Delegacia de Álvares Florence permitiu reconstrução detalhada do crime e a identificação do criminoso (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Polícia de Álvares Florence esclareceu, em tempo recorde, as circunstâncias de um furto de carreta ocorrido na região e conseguiu identificar o autor do crime. A ação criminosa, conforme a polícia, ocorreu por meio de ardil, e investigações seguem para apurar possíveis outros casos na região.De acordo com informações apuradas pela reportagem, o crime veio à tona após a vítima perceber que havia sido induzida a erro pelo criminoso, que se valeu de artifícios fraudulentos para obter a posse da carreta, caracterizando a prática de furto mediante fraude. A vítima somente se deu conta da subtração após a concretização do ardil empregado pelo autor.Assim que tomou ciência dos fatos, a equipe da Delegacia de Polícia de Álvares Florence deu início a diligências imediatas, realizando levantamento de informações, oitivas de envolvidos e análise minuciosa de elementos probatórios capazes de esclarecer a dinâmica do delito.No curso das investigações, os policiais civis reuniram provas técnicas e testemunhais que permitiram a reconstrução detalhada dos fatos, culminando na identificação do responsável pelo crime, bem como do modo de agir utilizado para a subtração do bem. Ele foi autuado e responderá por furto mediante fraude.As investigações, contudo, prosseguem com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas de crimes semelhantes, uma vez que há indícios de que o mesmo modus operandi possa ter sido empregado em outras ocorrências na região.