O votuporanguense foi aprovado no concurso público para o cargo de médico legista e participava do treinamento preparatório

publicado em 18/12/2025

Cauê Arroyo Machado, de 38 anos, foi atingido por um disparo acidental durante o treinamento na Academia da Polícia Civil (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO médico votuporanguense, Cauê Arroyo Machado, de 38 anos, foi atingido por um disparo acidental de arma de fogo, nesta quinta-feira (18), durante uma aula de conduta policial na Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra, em São Paulo. O profissional foi aprovado no concurso público para o cargo de médico legista e participava do treinamento preparatório, quando ocorreu o acidente.Segundo relatos de alunos que acompanhavam a atividade, o incidente ocorreu durante uma simulação de abordagem policial. O instrutor responsável pela aula, um investigador de polícia, teria se confundido e utilizado uma arma de fogo real, no lugar de um simulacro, provocando o disparo. No momento da ocorrência, cerca de 50 pessoas, de duas turmas distintas, estavam no local.O projétil atravessou o corpo do médico e ainda atingiu uma segunda aluna de raspão. Ambos foram socorridos imediatamente. Cauê foi encaminhado ao Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), onde passou por cirurgia.O caso será apurado para esclarecer as circunstâncias do disparo e as responsabilidades pelo ocorrido dentro da unidade de formação da Polícia Civil.