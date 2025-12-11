Vítima foi socorrida às pressas e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga com diversos ferimentos na cabeça

publicado em 18/12/2025

Vítima escapou dos tiros, mas foi ferida por estilhaços e agredida com coronhadas; suspeito foi preso momentos depois (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brUm homem foi preso na tarde de ontem acusado de tentativa de feminicídio em Cosmorama. O crime ocorreu por volta das 13h e mobilizou equipes da Polícia Militar após o agressor invadir a residência da ex-namorada e tentar matá-la com disparos de arma de fogo.De acordo com informações registradas pela polícia, o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento. Armado com um revólver calibre .357, ele pulou o muro da casa da vítima e efetuou diversos disparos em sua direção. Nenhum tiro atingiu diretamente a mulher, mas estilhaços dos projéteis provocaram ferimentos.Após esgotar a munição, o agressor ainda partiu para agressões físicas, desferindo coronhadas na cabeça da vítima. Em seguida, fugiu do local. A mulher foi socorrida em estado de choque e encaminhada inicialmente ao Posto de Saúde de Cosmorama, onde recebeu os primeiros atendimentos. Posteriormente, foi transferida para a Santa Casa de Votuporanga, onde permanece sob acompanhamento médico.O suspeito, que é bancário aposentado, foi localizado e preso pouco tempo depois por policiais militares de Cosmorama. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia do município e, posteriormente, encaminhado à Central de Polícia de Votuporanga, onde permaneceu à disposição da Justiça.O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do crime, a dinâmica dos fatos e a situação legal da arma utilizada na ação.