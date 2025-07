Os acusados já são velhos conhecidos dos meios policiais por envolvimentos em outros crimes semelhantes

publicado em 03/07/2025

Os acusados já são velhos conhecidos dos meios policiais por envolvimentos em outros crimes semelhantes (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm casal foi preso em flagrante no final da tarde desta terça-feira (1º) após furtar diversas peças de roupas de um estabelecimento comercial localizado na rua Amazonas, no centro de Votuporanga. Os acusados já são velhos conhecidos dos meios policiais por envolvimentos em outros crimes semelhantes.De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela região central durante a Atividade Delegada quando foi abordada por uma funcionária da loja. A vítima relatou que um casal havia acabado de furtar roupas do local e fugido em direção desconhecida.Com base nas características repassadas, os policiais intensificaram as buscas e localizaram os suspeitos nas proximidades. Durante a abordagem, foi encontrada uma mochila contendo as peças de roupas subtraídas do comércio.Ainda segundo a PM, o casal confessou a autoria do furto. Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Civil, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. Eles permanecem à disposição da Justiça.