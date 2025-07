Série famosa sobre o mundo do crime nomeou ação da Polícia Civil que apreendeu mais de 50 quilos de drogas no centro da cidade

publicado em 05/07/2025

Refinaria de cocaína foi descoberta após um intenso trabalho de investigação da Dise; mais de 50 quilos de drogas foram apreendidos (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), deflagrou nesta quinta-feira (3) a operação ‘Breaking Bad’, que resultou na descoberta e fechamento de uma refinaria de cocaína na região central da cidade. A ação, que foi batizada com o nome de uma série famosa sobre o mundo do crime, apreendeu mais de 50 quilos do entorpecente, avaliados em mais de R$ 2,7 milhões.De acordo com a Dise, o local já era investigado pela Especializada e após novas apurações colhidas através destas investigações, os policiais civis fizeram abordagem no local, detendo o investigado J.P.D.S. de 27 anos de idade, vulgo “Pepe” nos fundos da residência. O local alvo trata-se de um quarto nos fundos do imóvel onde funcionava o laboratório.No local foram localizados 54 quilos de cocaína, uma prensa hidráulica de 30 toneladas, um macaco hidráulico de 50 toneladas, produtos químicos e objetos utilizados no refino e preparo da droga. O entorpecente apreendido está avaliado em R$ 2,7 milhões para a venda ao usuário final, ou seja, valor já para a venda no varejo.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a “Pepe”, que foi conduzido à sede da Dise, onde foi autuado em flagrante pelo delegado Rafael Latorre Costa, por tráfico de drogas. Após os trabalhos de polícia judiciária o autuado foi conduzido para uma unidade prisional ficando à disposição da Justiça.