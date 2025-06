José Roberto Estevão, de 61 anos foi vítima de uma agressão na Praça Saulo Franco Junqueira

publicado em 14/06/2025

O servidor público José Roberto Estevão, de 61 anos, foi atacado enquanto realizava seu trabalho na Praça da Matriz (Foto: Diocese de Votuporanga/Redes Sociais)

Da redação

Na manhã de domingo (15), um servidor público municipal de Cardoso, identificado como José Roberto Estevão, de 61 anos, foi vítima de uma agressão na Praça Saulo Franco Junqueira, localizada na região central da cidade.

Segundo informações apuradas pelo Jornal A Cidade, José Roberto foi atacado enquanto realizava seu trabalho na Praça da Matriz. A agressão teria ocorrido no momento em que ele interveio para proteger uma mulher que estava sendo ameaçada.

O prefeito de Cardoso, Luís Paulo Bednarski, manifestou-se por meio de nota oficial, prestando solidariedade ao servidor e condenando o ato de violência.

“Quero me solidarizar com ele publicamente. José Roberto agiu com coragem, tentando impedir que mais uma mulher fosse agredida — e acabou sendo ele mesmo alvo dessa covardia. Toda minha admiração pela sua atitude. Precisamos valorizar e proteger pessoas como ele, que não se calam diante da injustiça. A violência não pode ser normalizada, nem aceita em nenhum lugar”, disse o prefeito.