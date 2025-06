De acordo com informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade, o fogo teria começado em um cômodo utilizado como despejo

publicado em 02/06/2025

um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em uma loja localizada na região central da cidade (Foto: A Cidade)

Da redação



Na tarde desta segunda-feira (2), um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em uma loja localizada no cruzamento das ruas Amazonas e Tietê, na região central de Votuporanga.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do jornal A Cidade, o fogo teria começado em um cômodo utilizado como despejo, localizado no andar superior da loja Amarelinha Presentes. As primeiras informações indicam que as chamas começaram em um equipamento do sistema de energia fotovoltaica instalado na parte superior do imóvel.

Moradores que transitavam pela região perceberam uma intensa fumaça saindo do andar superior da loja e, imediatamente, acionaram o Corpo de Bombeiros. Graças à rápida resposta da equipe, o fogo foi controlado antes que se alastrasse para outras áreas da loja, evitando maiores danos.

Por medidas de segurança, o estabelecimento precisou ser interditado temporariamente, permitindo que os bombeiros realizassem todos os procedimentos necessários, incluindo rescaldo e avaliação dos riscos, garantindo a integridade de funcionários, clientes e dos imóveis vizinhos.

A Polícia Técnico-Científica foi acionada e irá realizar uma perícia detalhada no local, a fim de confirmar com precisão as causas do incêndio.