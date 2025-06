O policial é suspeito de participação na execução de um jovem de 26 anos, ocorrida em março de 2023, em São José do Rio Preto

publicado em 18/06/2025

As investigações seguem em sigilo e continuam sob responsabilidade da Corregedoria da PM, com o apoio do Ministério Público (Foto: Ilustrativa)

Da redação

Um policial militar, que atuava na cidade de Mirassol, foi preso temporariamente anteontem, suspeito de participação na execução de um jovem de 26 anos. O crime teria ocorrido em março de 2023, em São José do Rio Preto.

O crime aconteceu no bairro Duas Vendas, quando a vítima foi atingida na cabeça por um disparo de espingarda calibre 12, caracterizando uma execução à queima-roupa. O jovem, que tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, havia saído da prisão em 2020.

A prisão do policial é mais um desdobramento da Operação Aequitas, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Militar no último dia 21 de maio. Na ocasião, dois outros policiais militares e um ex-policial foram presos, suspeitos de envolvimento em crimes como lavagem de dinheiro, agiotagem e ameaças. Todos os detidos foram encaminhados ao Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista.

Além dos agentes da segurança pública, uma mulher investigada como possível mandante da execução do jovem também foi presa durante a mesma operação.