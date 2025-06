Com base nas evidências reunidas, a autoridade policial obteve e cumpriu um mandado de busca e apreensão no local

Foram apreendidos pela polícia civil diversas porções de entorpecentes com a mulher, além de materiais que configura o tráfico de drogas no local

A Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), de Mirassol, prendeu em flagrante uma mulher de 26 anos por tráfico de drogas. Com a mulher a polícia prendeu aproximadamente 10 quilos de drogas.

A ação foi resultado de uma investigação conduzida pela Polícia, que identificou um imóvel no loteamento Jardim Renascença como possível ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes. Com base nas evidências reunidas, a autoridade policial obteve e cumpriu um mandado de busca e apreensão no local.

Durante as buscas, os policiais localizaram, no quarto da suspeita, aproximadamente 10 quilos de drogas.



Entre os materiais apreendidos estão: 10 tijolos de maconha, 3 tijolos parcialmente fracionados da mesma substância, 7 porções de maconha já embaladas e prontas para a comercialização, 1 tijolo de crack.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram quatro balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados no preparo, fracionamento e embalagem das drogas, indicando uma estrutura organizada para o tráfico.

Diante do flagrante, a mulher foi detida e conduzida à sede da DEIC, onde teve a prisão ratificada. Ela permanece à disposição da Justiça, e deverá responder por tráfico de drogas.