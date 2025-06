O acidente ocasionou na morte de um jovem de apenas 21 anos, identificado como Gabriel Batista

publicado em 05/06/2025

O impacto foi extremamente forte, deixando o veículo completamente destruído e o jovem preso às ferragens (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Na tarde de quarta-feira (4), uma ocorrência foi registrada na vicinal Angelo Gabaldi, estrada que liga os municípios de Cosmorama e Américo de Campos. O acidente ocasionou na morte de um jovem de apenas 21 anos, identificado como Gabriel Batista.

De acordo com informações da Polícia, Gabriel conduzia um veículo Fiat/Strada quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore, situada às margens da rodovia. O impacto foi extremamente forte, deixando o veículo completamente destruído e o jovem preso às ferragens.

O acidente ocorreu nas proximidades do quilômetro 7 da vicinal, nas imediações do sítio onde Gabriel residia com sua família, na zona rural. Equipes do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionadas imediatamente e trabalharam com empenho na tentativa de resgate. Contudo, apesar dos esforços das equipes de socorro, Gabriel não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ainda no local.

A notícia da morte de Gabriel gerou profunda comoção entre familiares, amigos e toda a comunidade de Cosmorama e região. O jovem era muito conhecido e querido, especialmente entre os moradores da zona rural, além de manter fortes vínculos com a cidade.

Filho de uma família humilde e trabalhadora, Gabriel atuou por muitos anos na lida rural, ajudando os pais no sítio, e mais recentemente havia se destacado como tatuador. A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos de praxe, isolar a área e coletar dados para a elaboração do laudo pericial.

As autoridades trabalham para apurar as causas exatas do acidente, incluindo possíveis fatores como falhas mecânicas, condições da via ou eventuais problemas de saúde que possam ter acometido o condutor. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de necropsia.