publicado em 06/06/2025

Após cinco dias de internação e cuidados intensivos, E.A.S. apresentou evolução no quadro clínico e foi liberada (Foto: A Cidade)

Da redação

Recebeu alta hospitalar na manhã de quinta-feira (5), por volta das 11h35, a adolescente de 15 anos envolvida em um grave acidente com uma scooter elétrica ocorrido no último dia 31 de maio, em Votuporanga. A jovem, identificada pelas iniciais E.A.S., havia dado entrada no Pronto-Socorro da cidade em estado gravíssimo, com diagnóstico de traumatismo craniano severo.

O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e Tietê, no bairro Vale do Sol. Segundo informações apuradas, E.A.S. conduzia a scooter e levava uma amiga na garupa, quando teria desrespeitado uma sinalização de “pare” e colidiu violentamente contra a lateral de um veículo Mitsubishi Pajero.

Com o impacto da colisão, as duas adolescentes foram arremessadas ao solo. A jovem que estava na garupa sofreu apenas escoriações leves e foi atendida no local. Já a condutora foi encontrada inconsciente e em estado crítico, sendo socorrida de imediato e encaminhada ao hospital com quadro de traumatismo craniano grave.