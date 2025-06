Polícia

Operação Sufoco: polícia prende traficante com drogas escondidas em veículo de Votuporanga

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um compartimento secreto no interior do painel, onde foram encontradas as drogas

publicado em 06/06/2025

A droga foi apreendida pela polícia e o suspeito encaminhado ao sistema prisional (Foto: Divulgação) Da redação



A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Votuporanga, deflagrou na quinta-feira (5), a Operação Sufoco, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região Sul de Votuporanga. A operação foi realizada nos bairros Estação e Matarazzo.



Durante diligências e monitoramento na entrada e saída do bairro da Estação, os policiais civis conseguiram abordar um suspeito, identificado como E.D.S., que conduzia um veículo Hyundai/HB20 branco.



O investigado já era alvo de apuração prévia, e o veículo vinha sendo identificado com frequência realizando o abastecimento de pontos de venda de entorpecentes naquela região. Em outra ocasião, o mesmo carro havia conseguido fugir de uma tentativa de abordagem pela equipe da Dise.



Na tarde de anteontem os policiais visualizaram E.D.S. saindo do bairro Matarazzo em direção à região central da cidade. A abordagem foi realizada na avenida Prestes Maia, esquina com a rua Alvim Algarve.

Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram um compartimento secreto no interior do painel, onde foi encontrada uma quantidade significativa de drogas. Foram aprendidos um total de 13 porções de maconha, um tijolo grande, três tabletes médios, nove porções fracionadas prontas para a venda e 12 porções de cocaína, também embaladas para comercialização.



Além da droga também foi apreendida uma balança de precisão, utilizada para fracionamento das drogas e R$ 600 em dinheiro, provavelmente proveniente da atividade ilícita. A diversidade e o volume dos entorpecentes apreendidos evidenciam a atuação ativa do suspeito no tráfico local.



Diante das provas obtidas, o delegado responsável pelo caso, Dr. Rafael Latorre Costa, determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante contra E.D.S., que responderá por tráfico de drogas. O preso foi encaminhado ao sistema prisional.

