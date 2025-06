Durante a abordagem, os policiais localizaram um fundo falso cuidadosamente preparado, onde estavam escondidos os tabletes de cocaína

publicado em 05/06/2025

O motorista permanece à disposição da Justiça. A carreta, a carga de farelo de soja e a droga foram apreendidas (Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação)

Da redação

A Polícia Rodoviária apreendeu mais de 400 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso de uma carreta carregada com farelo de soja na noite de quarta-feira (4). A apreensão ocorreu na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto.

De acordo com informações da corporação, o motorista, que também é proprietário do veículo, apresentou uma nota fiscal regular da carga, que tinha como origem Primavera do Leste-MT e destino final o Porto de Santos-SP.

Durante a abordagem e fiscalização detalhada, os policiais rodoviários desconfiaram de inconsistências no compartimento de carga e decidiram realizar uma vistoria minuciosa. Foi então que localizaram um fundo falso cuidadosamente preparado, onde estavam escondidos os tabletes de cocaína.

O condutor foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ao ser interrogado, ele alegou desconhecer o entorpecente e afirmou que havia adquirido o caminhão há menos de um mês, em um posto de combustíveis na cidade de Cuiabá-MT. Segundo seu relato, não sabia da existência do compartimento oculto nem da droga escondida.