O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, por volta das 18h, na região central de Fernandópolis

publicado em 06/06/2025

O incidente mobilizou rapidamente equipes de emergência e chamou a atenção de moradores que passavam pelo local (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Na noite de quinta-feira (5), por volta das 18h, um idoso de 72 anos sofreu um mal súbito enquanto dirigia e acabou colidindo o carro que conduzia, contra um Fiat/Toro preto, no centro de Fernandópolis. O incidente mobilizou rapidamente equipes de emergência e chamou a atenção de moradores que passavam pelo local.

Testemunhas acionaram rapidamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou ao local com rapidez para prestar os primeiros socorros.

O idoso foi estabilizado pela equipe médica ainda no local do acidente e, em seguida, encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Fernandópolis para exames e acompanhamento clínico.

A Secretaria Municipal de Trânsito foi acionada para sinalizar e interditar o trecho, garantindo a segurança de pedestres e motoristas durante o atendimento. A Polícia Militar também compareceu à cena para registrar a ocorrência e elaborar o Boletim de Ocorrência.