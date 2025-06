Após o pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo, a suspeita foi liberada para responder em liberdade

publicado em 06/06/2025

O celular recuperado, um Xiaomi Redmi 13C, havia sido furtado de uma moradora da cidade enquanto ela visitava a casa da mãe (Foto: Divulgação)

Da redação

Na manhã de quinta-feira (5), a Polícia Civil de Valentim Gentil cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel que já era investigado pelos agentes. No local a polícia localizou com a moradora da residência identificada como D.N.B., um aparelho celular com registro de furto.

Ao ser questionada, a suspeita afirmou ter adquirido o telefone por R$ 700 em um grupo de vendas no Facebook, alegando desconhecer que se tratava de um produto de origem ilícita. Diante dos fatos, ela foi presa em flagrante pelo crime de receptação. Após o pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo, a suspeita foi liberada para responder em liberdade.

O celular recuperado, um Xiaomi Redmi 13C, havia sido furtado de uma moradora da cidade enquanto ela visitava a casa da mãe. O aparelho estava sobre o banco do passageiro de um veículo estacionado, quando um homem ainda não identificado o subtraiu e fugiu rapidamente do local. A vítima, que é de condição humilde, será restituída. A Polícia Civil fará contato para realizar a devolução formal do bem.

A Polícia Civil reforça a importância de cautela ao adquirir produtos de terceiros, principalmente por meio de redes sociais e plataformas informais, onde muitas vezes não há a emissão de nota fiscal. A compra de itens sem comprovação de procedência pode configurar o crime de receptação, com pena que pode chegar a quatro anos de reclusão.