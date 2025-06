A ocorrência foi registrada em uma residência localizada no bairro Jardim De Bortole, em Votuporanga

publicado em 17/06/2025

Diante da gravidade dos fatos, o casal foi conduzido à Central de Polícia Civil, sendo decretada a prisão em flagrante do homem (Foto: A Cidade)

Da redação

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um homem por violência doméstica e lesão corporal. A ocorrência foi registrada em uma residência localizada no bairro Jardim De Bortole, zona Oeste da cidade.

A ação teve início após a polícia ter sido acionada por vizinhos que relataram uma intensa discussão dentro de um imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais foram guiados por moradores até a residência onde a confusão ocorria.

Na via pública, os policiais notaram um veículo parcialmente estacionado sobre a calçada, aparentemente prestes a entrar na garagem. O portão social estava aberto e, ao inspecionarem o interior da garagem, os policiais flagraram um homem segurando uma mulher contra a parede.

Segundo relatos, a vítima segurava um garfo de churrasco, o que, de acordo com o suspeito, motivou sua contenção. Após breve diálogo com os policiais, a mulher soltou o objeto e também largou as vestes do companheiro. Ambos apresentavam roupas parcialmente rasgadas, indício de luta corporal.

Visivelmente abalada, a mulher relatou que o companheiro teria tentado enforcá-la, o que a levou a se armar para se defender. Ela ainda mencionou agressões anteriores sofridas durante o relacionamento.

O homem, que apresentava um pequeno ferimento com sangramento no queixo, manteve-se calmo e colaborativo. Ele declarou que havia saído de casa no dia anterior e, ao retornar, foi confrontado pela companheira, que teria recebido uma ligação de uma suposta mulher afirmando ter passado a noite com ele.

O suspeito ainda afirmou que o relacionamento já tinha terminado o relacionamento, mas que a ex-companheira não teria aceitado a separação. Diante da gravidade dos fatos, o casal foi conduzido à Central de Polícia Civil.