A rápida ação dos policiais, acionados por um funcionário do local foi fundamental para o desfecho positivo da ocorrência

publicado em 18/06/2025

O delegado de plantão determinou o encaminhamento dos adolescentes ao Conselho Tutelar (Foto: Região Noroeste)

Da redação

A Polícia Militar de Jales apreendeu dois adolescentes e recuperou duas motocicletas furtadas do pátio do Detran, na madrugada de terça-feira (17). A rápida ação dos policiais, acionados por um funcionário do local, foi fundamental para o desfecho positivo da ocorrência.

O crime foi descoberto por volta das 2h40, quando um funcionário que trabalha no pátio ouviu barulhos suspeitos. Ao verificar, constatou que o alambrado havia sido cortado e percebeu a ausência de duas motocicletas. Imediatamente, ele acionou a Polícia Militar.

De posse das informações, as equipes intensificaram o patrulhamento nas imediações do Detran. Pouco tempo depois, os policiais abordaram um adolescente em atitude suspeita. Durante a abordagem, o jovem confessou participação no furto e informou que uma das motocicletas estava escondida nas proximidades da Escola Sueli Marin, no bairro Jardim Arapuã.

Dando continuidade às diligências, cerca de três quarteirões do local da primeira apreensão, os policiais localizaram e abordaram o segundo adolescente, que também confessou envolvimento no crime. Ele indicou que a segunda motocicleta havia sido abandonada próxima ao Cemitério Velho.