publicado em 05/06/2025

A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência, isolar a área e controlar o tráfego (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã de quarta-feira (4), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento da avenida Romeu Viana Romanelli com a rua Deputada Castro de Carvalho na região central de Cardoso.

De acordo com informações apuradas pelo A Cidade, a colisão envolveu dois veículos, um Volkswagen/Gol e um Hyundai/HB20. Segundo relatos de testemunhas, o motorista do Gol não teria respeitado a sinalização de “Pare”, avançando o cruzamento e colidido na lateral do HB20.

Com o forte impacto, o condutor do HB20 perdeu o controle da direção, subiu na calçada e acabou atingindo três motocicletas que estavam estacionadas nas proximidades. No momento do acidente, um jovem que estava próximo às motos foi atingido e sofreu ferimentos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi acionado prontamente, realizou os primeiros atendimentos no local e, em seguida, encaminhou a vítima para a Santa Casa de Cardoso, onde ele recebeu cuidados médicos.

A Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência, isolar a área e controlar o tráfego, além de colher depoimentos das partes envolvidas e de testemunhas. A perícia técnica também foi acionada e ficará responsável por apurar as circunstâncias exatas do acidente, analisando fatores como dinâmica da colisão, possíveis falhas na sinalização e responsabilidades.