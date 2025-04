Uma mulher suspeita de aplicar uma série de golpes contra comerciantes da região de Catanduva, foi presa em flagrante durante uma operação da Polícia Civil.

publicado em 10/04/2025

As mercadorias foram recuperadas pela Polícia Civil e a mulher foi presa em flagrante (Foto: Reprodução)

Uma mulher suspeita de aplicar uma série de golpes contra comerciantes da região de Catanduva, foi presa em flagrante durante uma operação da Polícia Civil. Segundo as autoridades, ela se passava por outra pessoa e utilizava comprovantes de agendamento de Pix adulterados para adquirir mercadorias sem realizar o pagamento.

As investigações revelaram que a suspeita contatava estabelecimentos como farmácias, açougues, supermercados, lojas e boutiques por telefone ou WhatsApp. Após fazer os pedidos, ela enviava comprovantes de transferência falsificados, nos quais a palavra “agendamento” era removida digitalmente, fazendo parecer que o pagamento já havia sido efetuado. Enganadas, as vítimas liberavam as entregas sem confirmar o recebimento dos valores.

A delegacia de Santa Adélia recebeu diversas denúncias de comerciantes lesados. Em uma loja de roupas de grife, por exemplo, a golpista conseguiu aplicar o golpe duas vezes, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 3, 1 mil. Em ambas as ocasiões, ela utilizou motoristas de aplicativo para buscar os produtos.

Na terceira tentativa de golpe na mesma loja, a Polícia Civil organizou uma operação para capturá-la. Uma policial disfarçada de vendedora aguardava no local, enquanto outros agentes monitoravam os arredores.

A suspeita chegou próximo ao horário de fechamento do comércio, momento em que os funcionários geralmente estão mais vulneráveis, mas foi surpreendida pela equipe policial, sendo presa em flagrante.



Segundo o delegado Tiago Mota Tavares da Silva, ela já possuía diversas passagens pela polícia por estelionato, mas nunca havia sido presa anteriormente.