publicado em 15/04/2025

O caso aconteceu na rua Florência de Abreu, no bairro Alvorada em Araçatuba e resultou na morte do cão e prisão dos envolvidos (Foto: Reprodução)

Da redação

Policiais militares foram atacados por um cão da raça pitbull durante o atendimento a uma ocorrência de desentendimento familiar, no bairro Alvorada, em Araçatuba. O animal foi morto a tiros por um dos militares.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por meio do 190, para verificar uma denúncia de disparo de arma de fogo na rua Florência de Abreu. No local, os policiais constataram que se tratava, na verdade, de uma briga envolvendo um homem de 57 anos e seus dois filhos, aparentemente todos sob efeito de álcool.

Durante o conflito, um dos filhos sofreu uma fratura no nariz. A mãe de algumas crianças que estavam na residência foi ao local para buscá-las e também acabou se desentendendo com o homem, que estava no centro da confusão.

A situação se agravou quando o pai da família passou a ofender os policiais militares e arremessou uma garrafa contra um deles. Um dos filhos também se exaltou e tentou agredir os militares, sendo contido com o uso moderado de força física.

Durante a abordagem, outro filho do homem envolvido na confusão teria soltado um pitbull, que investiu contra os policiais. Em tentativa de defesa, um dos PMs utilizou um cassetete para conter o animal. No entanto, diante do risco, o outro policial efetuou um disparo com arma de fogo, atingindo o cão, que morreu no local.