Um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado no bairro Jardim Itapema, em São José do Rio Preto

publicado em 17/04/2025

O crime aconteceu na rua Paschoal Decrescenzo, no bairro Jardim Itapema, em São José do Rio Preto (Foto: Reprodução)

Da redação

Um homem ainda não identificado foi brutalmente assassinado no bairro Jardim Itapema, em São José do Rio Preto. A vítima foi atingida por 12 golpes de faca e morreu no local, antes de receber atendimento médico.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30 por moradores da rua Paschoal Decrescenzo, que relataram terem presenciado um grupo de homens atacando violentamente outro indivíduo com facas. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), também foram até o local, mas a vítima já estava sem vida.

Testemunhas indicaram que os agressores teriam fugido para uma rua próxima. Em diligência na área, os policiais identificaram um suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir. Durante a fuga, o jovem deixou cair um celular, que foi apreendido e deve ser periciado.

A perícia constatou que a vítima sofreu 12 perfurações por arma branca: cinco nas costas, uma na lateral direita do tronco, três no tórax e três nas pernas. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.