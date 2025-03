Agentes fantasiados perceberam a movimentação do suspeito e efetuaram a prisão

Agentes fantasiados perceberam a movimentação do suspeito e efetuaram a prisão (Foto: Divulgação/Polícia Civil de SP)

Chapolin, padre, palhaço e Power Rangers. Não faltaram fantasias para os policiais civis que se infiltraram nos blocos do Carnaval de rua de São Paulo neste ano. Na tarde deste sábado (1º), os agentes — fantasiados de Power Rangers — prenderam um homem com celulares roubados. O suspeito estava com outro homem em meio aos foliões cometendo os crimes em um bloco nas proximidades do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital paulista.

Os agentes perceberam a atitude da dupla e realizaram a abordagem. Um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro foi detido em meio aos foliões, que aplaudiram a ação dos Power Rangers. Os policias encontraram sete celulares em uma bolsa que o suspeito levava. O homem foi encaminhado ao 27º Distrito Policial para o registro da ocorrência.

De acordo com a investigação, o suspeito faz parte de uma quadrilha que veio ao estado para praticar os crimes durante o Carnaval 2015. Com os dados, identificaram o local que o bando está hospedado na Barra Funda, zona oeste. Em buscas no local, conseguiram encontrar mais quatro aparelhos roubados e R$ 5 mil em espécie.

Este é o segundo ano que a Polícia Civil usa agentes disfarçados nos blocos carnavalescos em São Paulo. A estratégia é tentar identificar os criminosos que se aproveitam da festa para praticar os crimes.

Também neste sábado, a Polícia Militar deteve um homem com 15 aparelhos furtados ou roubados em um bloco de Carnaval na zona sul de São Paulo. Os policiais foram acionados por um folião que havia sido vi´tima de furto. Ele informou as caracteri´sticas do criminoso aos militares.