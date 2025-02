O acusado foi encontrado pelos militares andando tranquilamente pelas ruas do bairro São João e foi levado para a cadeia

publicado em 27/02/2025

O acusado foi encontrado pelos militares andando tranquilamente pelas ruas do bairro São João e foi levado para a cadeia (Foto: Divulgação)

Da redaçãoA Polícia Militar de Votuporanga capturou, na tarde de anteontem, mais um criminoso foragido da Justiça. O acusado foi encontrado pelos militares andando tranquilamente pelas ruas do bairro São João e agora irá dar início ao cumprimento de sua pena na cadeia.Conforme a ocorrência, a captura ocorreu durante patrulhamento pela zona Sul. Na ocasião, os militares visualizaram o indivíduo, identificado pelas iniciais M.R.P.G., de 28 anos, em atitude suspeita e efetuaram a abordagem.Durante a abordagem foi feita consulta nos documentos do suspeito e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 1ª Vara Criminal de Votuporanga. O criminoso, então, foi capturado e encaminhado para a Central de Polícia Civil, onde foi colocado à disposição da Justiça para o início do cumprimento de sua pena na cadeia.