Receptador foi preso em flagrante pela PM pilotando a motocicleta furtada e disse ter comprado o veículo por apenas R$ 300

publicado em 26/02/2025

Receptador foi preso em flagrante pela PM pilotando a motocicleta furtada e disse ter comprado o veículo por apenas R$ 300 (Foto: Divulgação)

Da redaçãoSe para muitos custa longos anos de trabalho para juntar dinheiro ou pagar o financiamento de uma motocicleta, no submundo do crime de Votuporanga elas são vendidas “a preço de banana”. Foi o que ficou constatado, no último final de semana, com a prisão de um receptador que disse para a Polícia Militar ter comprado uma moto furtada por apenas R$ 300.O veículo havia sido furtado no último dia 19. Cientes do crime, os policiais militares de Votuporanga faziam patrulhamento pelo bairro da Estação quando avistaram um indivíduo conduzindo uma motocicleta sem placas, o que motivou a suspeita de irregularidades e motivou a abordagem.O condutor, que já é um velho conhecido dos meios policiais afirmou inicialmente que a moto seria proveniente de leilão, mas durante verificação, os militares constaram que o número do motor correspondia com o da motocicleta furtada. Diante da descoberta, o criminoso não teve outra alternativa a não ser confessar que teria adquirido o veículo por apenas R$ 300 de uma pessoa conhecida como “Maranhão”.O criminoso foi preso por receptação, mas apesar da suposta confissão, ele ainda deve ser investigado pela prática de furto, já que em casos como esse, muitos ladrões simulam a receptação para não serem enquadrados por furto. Ele foi encaminhado para a Central de Polícia Civil, onde foi colocado à disposição da Justiça.