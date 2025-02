Fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar; apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém se feriu

publicado em 26/02/2025

A loja Rovéri Esportes, na rua Paraíba esquina com a rua Uruguai, ficou completamente destruída após o incêndio (Foto: Redes sociais)

Da redaçãoUm incêndio de grandes proporções mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Votuporanga na noite de anteontem. As chamas destruíram a loja Rovéri Esportes, de materiais esportivos, que funciona há décadas na rua Paraíba, esquina com a rua Uruguai, no bairro Chácara Das Paineiras.As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas, conforme apurado, o fogo teria se alastrado rapidamente pelo imóvel, o que assustou moradores vizinhos, que acionaram os bombeiros. Uma grande nuvem de fumaça tomou conta dos céus da cidade e as labaredas passaram de dois metros de altura.Equipes dos bombeiros se deslocaram rapidamente para o local, e iniciaram o combate às chamas para evitar que elas atingissem também imóveis vizinhos. Apesar dos esforços, porém, pouca coisa se salvou.Por meio das redes sociais, a comerciante Carmem Roveri, proprietária do estabelecimento, relatou que tudo foi perdido em questão de segundos. “Perdemos tudo, mas Deus sabe de todas coisas. 26 anos de lutas, conquistas, queimada em segundos, valeu pessoal. Vamos nos reerguer novamente”, comentou.Após o Corpo de Bombeiros debelar o incêndio, um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Técnico-Científica acionada para periciar o local e apontar as possíveis causas do fogo. O caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.