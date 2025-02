A mulher estava dormindo no sofá de seu apartamento quando acordou com o vizinho pelado em cima dela; ele foi preso

Da redaçãoUma mulher de 32 anos foi estuprada pelo vizinho na madrugada de sábado (8) em Valentim Gentil. O criminoso, que mora ao lado da vítima, invadiu o apartamento enquanto ela dormia e a violentou sexualmente. O acusado foi preso horas depois pela Polícia Militar.Em seu depoimento a vítima contou que dormia no sofá de sua sala quando acordou com o vizinho, já sem roupas, dentro do seu apartamento e em cima dela. Ela relatou ainda que teve a boca tampada e não conseguiu reagir, temendo que o vizinho estivesse armado, já que ele possui fama de portar armas.Ela foi abusada no sofá de sua sala e depois o agressor a arrastou para o quarto, onde continuou a violência antes de fugir para seu próprio apartamento, que fica próximo. Com as informações fornecidas pela vítima, os policiais se dirigiram até o apartamento indicado.No local, encontraram o suspeito, um homem de 36 anos, ainda nu. Durante a abordagem, ele não negou os fatos. O agressor foi cientificado da acusação, recebeu voz de prisão em flagrante e teve seus direitos constitucionais lidos.O indivíduo foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante. O agressor permanece à disposição da Justiça e responderá por crime de estupro.