Criminoso furtou a televisão de uma residência em Valentim Gentil, mesmo após ser alimentado pela vítima

publicado em 03/10/2024

Criminoso furtou a televisão de uma residência em Valentim Gentil, mesmo após ser alimentado pela vítima (Foto: Divulgação)

Da redaçãoUm ladrão ingrato foi preso pela Polícia Militar de Valentim Gentil após furtar a televisão de uma casa onde, por dias, recebeu água e comida da vítima. O crime foi registrado na madrugada de terça-feira, ( 1).De acordo com os registros policiais, durante patrulhamento, uma unidade da PM avistou um indivíduo que caminhava pela via carregando um televisor. Ao perceber que seria abordado, ele tentou esconder o aparelho, mas não conseguiu.Questionado pelos policiais sobre a origem da TV, num primeiro momento o criminoso disse ter comprado por R$ 50, mas ao ser questionado novamente, assumiu que a furtou e indicou o local do delito.Os militares, então, fizeram contato com a proprietária da televisão, a qual reconheceu o objeto e afirmou ainda que há dias o criminoso passava por sua residência e pedia um copo com água ou uma refeição.O ladrão foi conduzido juntamente com o objeto do furto à Central de Polícia Judiciária em Votuporanga, onde se verificou que o indicado possui várias ocorrências pelo mesmo delito. O autor permaneceu preso.